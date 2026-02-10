Kayseri'nin en kalabalık mahalleleri belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) raporuna göre Kayseri’nin nüfusu, 2025'te bir önceki yıla göre 6 bin 533 kişi artarak 1 milyon 458 bin 991 oldu. 16 ilçeye sahip Kayseri’de 714 mahalle bulunuyor. Kocasinan 88, Melikgazi 58, Akkışla 15, Bünyan 46, Develi 77, Felahiye 17, Hacılar 12, İncesu 30, Özvatan 13, Pınarbaşı 122, Talas 30, Sarıoğlan 28, Sarız 44, Tomarza 54, Yahyalı 42 ve Yeşilhisar’da 35 mahalle yer alıyor.

EN KALABALIK İLÇE MELİKGAZİ OLDU

Kayseri’de en çok nüfusa sahip ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre Kayseri’nin nüfusu en çok olan ilçe 593 bin 262 kişi ile Melikgazi ilk sırada yer aldı.

Diğer ilçeler ve güncel nüfusları ise şu şekilde;

Akkışla 5.440

Bünyan 30.362

Develi 67.818

Felahiye 5.529

Hacılar 13.701

İncesu 29.780

Kocasinan 421.472

Melikgazi 593.262

Özvatan 3.877

Pınarbaşı 20.598

Sarıoğlan 13.510

Sarız 9.213

Talas 173.657

Tomarza 20.156

Yahyalı 35.207

Yeşilhisar 15.409

KAYSERİ’NİN EN KALABALIK MAHALLELERİ

TÜİK verilerine göre Kayseri’nin en kalabalık mahalleleri de belli oldu. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 94 bin 739 kişi ile 2024 yılında olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. 16 ilçenin en kalabalık mahalleleri ise şu şekilde;

Akkışla Ortaköy Mahallesi 667,

Bünyan Yakutiye Mahallesi 7.350,

Develi Yeni Mahallesi 5.406,

Felahiye Kayapınar Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 766,

Hacılar Beğendik Mahallesi 1.928,

İncesu Bahçelievler Mahallesi 2.745,

Kocasinan Osmangazi Mahallesi 23.899,

Melikgazi Gesi Fatih Mahallesi 32.056,

Özvatan Küpeli Mahallesi 555,

Pınarbaşı Hürriyet Mahallesi 2.427,

Sarıoğlan Palas Mahallesi 2.990,

Sarız Bahçeli Mahallesi 758,

Talas Mevlana Mahallesi 94.739,

Tomarza Kurtuluş Mahallesi 2.131,

Yahyalı Seydili Mahallesi 4.976,

Yeşilhisar Karacabey Mahallesi 1.885