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Kayseri'nin En Manzaralı Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği

Kocasinan Belediyesi, yaz tatiline merhaba diyen çocuklar ve aileleri için birbirinden renkli bir etkinliğe imza atıyor. 'Karneni Getir, Uçurtmanı Al' etkinliği kapsamında 28 Haziran Pazar günü Erkilet Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği gerçekleştirileceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade ederek tüm aileleri etkinliğe davet etti.

Kayseri'nin En Manzaralı Millet Bahçesi'nde Uçurtma Şenliği

Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşa yönelik etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın eğitim dönemini güzel bir anıyla tamamlamalarını istiyoruz. Karne heyecanını hep birlikte paylaşmak, onların mutluluğuna ortak olmak adına tüm çocuklarımızı ve ailelerini Erkilet Millet Bahçesi’nde düzenleyeceğimiz Uçurtma Şenliğimize davet ediyoruz. Karnesini getiren çocuklarımız uçurtmalarını alacak ve gökyüzünü hep birlikte renklendireceğiz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenecek Uçurtma Şenliği, 28 Haziran Pazar günü saat 11.30’da Erkilet Millet Bahçesi’nde tüm Kayserilileri bir araya getirecek. Gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla buluşturacak etkinlikte çocuklar karne sevincini doyasıya yaşarken, aileler de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirme fırsatı bulacak. Şenlik kapsamında uçurtma dağıtımı, Ritim Kayseri Konseri, sahne gösterileri, güç parkuru, balon futbolu, eğlence atölyeleri, spor etkinlikleri, çeşitli etkinlik alanları, ikramlıklar ve sürpriz aktiviteler vatandaşlarla buluşacak.

Haber Merkezi

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