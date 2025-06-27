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Kayseri'nin en önemli özel sağlık kuruluşlarından biri konkortado ilan etti

Kayseri'nin ilk kadın sağlığı merkezi olan Hüma Hastanesi, konkordato ilan etti.

Kayseri'nin en önemli özel sağlık kuruluşlarından biri konkortado ilan etti

Kayseri'nin ilk kadın sağlığı merkezi konumunda olan Hüma Hastanesi, konkordato ilan etti.  2004 yılında kurulan ve kadın sağlığı alanında öncü olan Hüma Hastanesi, ekonomik sorunlar nedeniyle resmi olarak konkordato sürecini başlattı.

Kayseri Ticaret Mahkemesi'nin verdiği karar ile birlikte Hüma Hastanesi’nin borçlarını yapılandırması bekleniyor. Öte yandan hastane, son zamanlarda doktor istifaları ile de gündeme gelmişti.

AVM projesiyle gündem olmuştu

Hüma Sağlık Hizmetleri Grubu, Kayseri’de "20 milyon dolar yatırımla" mevcut olan ve 2012 yılında faaliyete geçen eski oteli Crowne Plaza adıyla yenileyip ve yanında bulunan AVM kompleksini de Hüma İnternational Hospital adıyla hastaneye çevirme konusuyla gündeme gelmişti.

Haber Merkezi

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