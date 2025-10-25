Kayseri'nin eski belediye çöplüğü altında 2 bin yıllık hipodromu keşfedildi!

Kayseri'de Tarihin Derinliklerinden Çıkan Roma Hipodromu

Bugün "Bitpazarı" olarak bilinen açık hava pazarının bulunduğu alan, geçmişte büyük bir döküm sahası olarak kullanılmıştı. Ancak bu katmanların altında, binlerce kişinin tezahüratları arasında at yarışlarının yapıldığı dev bir arena gizleniyordu.

Üçüncü Roma Hipodromu

Bu keşif, Anadolu'da şimdiye kadar tespit edilen üçüncü Roma hipodromu olma özelliğini taşıyor. Daha önce Efes ve Bergama'da benzer yapılar bulunmuştu. Arkeologlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projede, 19. yüzyıl seyyahlarının notları ve haritalarını inceledi. Yunan bilim insanı Gregorios Bernardakis’in çizdiği haritada "Circus" olarak işaretlenen bir yapı fark edildi. Tarihi haritaların günümüz hava görüntüleriyle birleştirilmesi sonucunda, kentin altında hafif oval bir şekil tespit edildi.

Jeofizik Araştırmalar ve Yapının Boyutları

Gerçekleştirilen jeofizik araştırmalar, yerin altında tipik bir Roma hipodromu planına uygun dev temellerin varlığını doğruladı. İlk ölçümlere göre yapının yaklaşık 450 metre uzunluğunda olduğu belirlendi, bu da onu Anadolu’daki en büyük örneklerden biri haline getiriyor.

Tarih ve Kültürel Önemi

20. yüzyılda bölge büyük ölçüde değişmişti. 1950-1980 yılları arasında alanın Kayseri’nin ana çöplüğü olarak kullanıldığına dair arşiv fotoğrafları mevcut. Bu süreçte, bölgenin üzeri yaklaşık 20 metre kalınlığında moloz ve atıkla kaplanmıştı. Antik dönemde Mazaka adıyla bilinen kent, Kapadokya Krallığı döneminde Eusebia, Roma döneminde ise Caesarea adını aldı. Roma İmparatoru Tiberius döneminde (M.S. 14-37) bölgenin başkenti olan şehir, idari ve kültürel bir merkezdi.

Uzmanlara göre hipodrom, muhtemelen M.Ö. 1. yüzyılın sonu ile M.S. 1. yüzyılın başında, Kapadokya Kralı Archelaus döneminde inşa edildi. Bu arenada Roma vatandaşları ve yerel elitler, at arabası yarışları, atletizm müsabakaları ve imparatorluk törenlerini izliyordu.

Koruma Altına Alındı

Aylar süren araştırmaların ardından, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, 25 Eylül 2025 tarihinde alanı 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilledi. Her ne kadar çöplük katmanlarının derinliği ve üzerinde kurulu pazar nedeniyle tam kazı henüz mümkün olmasa da, bu keşif Kayseri’nin Roma dönemine dair anlayışını kökten değiştirdi.