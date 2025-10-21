  • Haberler
Kayseri'nin eski cephaneliğinin altında tarih yeniden canlanıyor

Kayseri'de, II. Dünya Savaşı sonrası Sovyet tehlikesine karşı inşa edilen yeraltı askeri mühimmat ve cephaneliklerinden birinin altına yapılan Kaya Oyma Müze, Anadolu'nun zengin tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

II. Dünya Savaşı sonrası Kayseri'de inşa edilen 11 yeraltı mühimmat depo ve atölyesinden birisi olan, Sivas Yolu 20. Km'deki cephanelik deponun altına yapılan Kaya Oyma Müzesi ile tarih yeniden canlanacak.

Bu eşsiz müze projesi, kayadan oyularak inşa edilmesi nedeniyle mimari açıdan dikkat çekiyor. Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü'nde sürdürülen kazılardan çıkarılan eserlerin sergileneceği müze, hem tarihsel derinliği hem de modern müzecilik anlayışıyla bölgenin kültürel zenginliğini yansıtmayı hedefliyor.

Kayadan oyma müze, yalnızca bir kültürel yatırım olmanın ötesinde, Kayseri'nin turizm potansiyelini artıracak ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacak. 6 bin yıllık geçmişe sahip bu alanda, geçmişle geleceği birleştirerek, Kayseri’yi adeta bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla önemli bir projeye imza atılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülen eser toplama süreci, bu eşsiz müzenin tamamlandığında bölgenin tarihi mirasını çağdaş bir şekilde sergileyecek. Bu proje, sadece Kayseri için değil, Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginlikleri için de büyük bir fırsat sunuyor.

