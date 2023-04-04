Kayseri'nin Etnik ve Hemşehri Dernek Nüfusu: 1 milyon 410 bin
Kayseri'de yaşayan etkin kökeni önceleyen Avşar ve Çerkez Dernekleri ile Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Ağrı, Erzurum gibi Kayseri'de bulunan il dernek ve federasyonlarından aldığımız verilere göre Kayseri'de yaşayan etnik ve hemşehri derneklerinin toplam nüfusu: 1 milyon 410 bin
- 04.04.2023 13:46
- Güncelleme: 04.04.2023 13:46
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Kayseri’de yaşayan etkin kökeni önceleyen Avşar ve Çerkez Dernekleri ile Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Ağrı, Erzurum gibi Kayseri’de bulunan il dernek ve federasyonlarından aldığımız verilere göre Kayseri’de yaşayan etnik ve hemşehri derneklerinin toplam nüfusu: 1 milyon 410 bin
KAYSERİ’DE KAYSERİLİ YOK
Dernek ve Federasyon yetkilerinin verdiği ortalama rakamlar üzerinden düşündüğümüzde neredeyse, Kayseri’de Kayserili yaşamıyor sonucu çıkıyor.
Bu etnik ve hemşehri derneklerinin siyasi baskı oluşturabilmek ve daha fazla sayıda milletvekilini talep edebilmek için ifade edilen bu abartılı rakamlar maalesef politik bir manevradan başka bir anlam ifade etmese de Kayseri’nin 10 kişilik milletvekili portföyünde 3 Avşar, 1 Çerkez, 1 Sivaslı, 1 Yozgatlı milletvekilinin bulunması bu etnik ve hemşehri baskısının bir etkisi.
Dernek ve Federasyon yetkililerinden aldığımız Kayseri'de yaşayan, etnik ve hemşehri nüfuslar:
Avşarlar : 375.000
Çerkezler : 100.000
Yozgatlılar : 300.000
Sivaslılar : 300.000
K.Maraşlılar : 100.000
Ağrılılar : 100.000
Nevşehirliler : 75.000
Niğdeliler : 30.000
Diğer iller : 30.000
Toplam : 1 milyon 410 bin