Kayseri'nin Etnik ve Hemşehri Dernek Nüfusu: 1 milyon 410 bin

Kayseri’de yaşayan etkin kökeni önceleyen Avşar ve Çerkez Dernekleri ile Yozgat, Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Ağrı, Erzurum gibi Kayseri’de bulunan il dernek ve federasyonlarından aldığımız verilere göre Kayseri’de yaşayan etnik ve hemşehri derneklerinin toplam nüfusu: 1 milyon 410 bin

KAYSERİ’DE KAYSERİLİ YOK

Dernek ve Federasyon yetkilerinin verdiği ortalama rakamlar üzerinden düşündüğümüzde neredeyse, Kayseri’de Kayserili yaşamıyor sonucu çıkıyor.

Bu etnik ve hemşehri derneklerinin siyasi baskı oluşturabilmek ve daha fazla sayıda milletvekilini talep edebilmek için ifade edilen bu abartılı rakamlar maalesef politik bir manevradan başka bir anlam ifade etmese de Kayseri’nin 10 kişilik milletvekili portföyünde 3 Avşar, 1 Çerkez, 1 Sivaslı, 1 Yozgatlı milletvekilinin bulunması bu etnik ve hemşehri baskısının bir etkisi.

Dernek ve Federasyon yetkililerinden aldığımız Kayseri'de yaşayan, etnik ve hemşehri nüfuslar:

Avşarlar : 375.000

Çerkezler : 100.000

Yozgatlılar : 300.000

Sivaslılar : 300.000

K.Maraşlılar : 100.000

Ağrılılar : 100.000

Nevşehirliler : 75.000

Niğdeliler : 30.000

Diğer iller : 30.000

Toplam : 1 milyon 410 bin

