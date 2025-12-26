Kayseri'nin Fuar İmajı: AVM'de Kitap Fuarı, Düğün Salonunda Yapı Fuarı

2025 yılının son günlerinde Kayseri'de farklı mecralarda yapılan iki farklı fuar, Kayseri'nin fuarcılık anlayışı ve kent imajı bakımından bir kısım endişeleri de beraberinde getiriyor.

Bir buçuk milyon nüfuslu Kayseri'de gerek Organize Sanayi Bölgesi'nde olsun gerekse Fuar Alanı Dünya Ticaret Merkezi'nde olsun, milyonlarca dolar verilerek yapılan fuar alanlarında bu tür fuarların yapılmayıp, bu tür organizasyonların başka mecralara taşınarak kent imajı konusunda endişeler yaratması şaşkınlıkla karşılanıyor.

Kayseri'de yapılan devasa bu fuar alanlarının yönetimleri bu tür fuarlara mekanlarını vermedikleri için mi böyle bir durumla karşılaşıyoruz, yoksa başka türlü hesaplar peşinde olduğumuz için mi, bulan bulduğu yerde fuar organize ediyor bunu anlamak mümkün değil.

Kitap ve kültür hizmeti bakımında 7 yıldır her yıl mutad olarak Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan Kitap Fuarının bu yıl Türkiye'nin en büyük Avm'lerinden birisi olan Kumsmall Avm'nin mağaza koridorlarında yapılıyor olması ve Yapı Fuarının yine Kayseri'nin en büyük düğün salonlarından birinde yapılıyor olması, bundan sonra yapılacak olan diğer fuarlarında başka alternatif alanlara kaymasına yol açacağa benziyor.

Kayseri'nin şehir imajı ve fuarcılık anlayışı bakımından endişe verici bu durum şehrin ticari yapısı ve geleceği bakımından da olumsuz bir tablo oluşturuyor.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar alanında zeytin, peynir, ayakkabı fuarı için alan oluşturulması ne kadar imaj zedeleyici bir durumsa, kitap, kültür ve yapı gibi en önemli fuarların, bir AVM koridorunda veya bir düğün salonunda yapılıyor olması da bu kentin imajı ve geleceği bakımında endişeler oluşturmaya devam ediyor.