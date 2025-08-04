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Kayseri'nin futbol tarihinde iz bırakan mekan: Atatürk Stadyumu

Atatürk Stadyumu, 1956'larda inşa edilip 1960 yılında hizmete girmiştir. Bu stadyum, Kayserispor'un tarihindeki önemli mekanlardan biri olmuştur ve şehrin futbol kültürünü şekillendiren yerlerden biri olmuştur. Günümüzde Atatürk Stadyumunun yerini şuan bir AVM alsa da Kayserispor taraftarı tarafından bu Stadyum özel olarak hatırlarda yer alıyor.

Kayseri'nin futbol tarihinde iz bırakan mekan: Atatürk Stadyumu

Kayserispor'un eski stadyumu, Kayseri Kadir Has Stadyumu'ndan önce, takımın maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu olarak bilinir. Eski Kayseri Stadyumu, 1956'larda inşa edilip 1960 yılında hizmete girmiştir. Bu stadyum, Kayserispor'un tarihindeki önemli mekanlardan biri olmuştur ve şehrin futbol kültürünü şekillendiren yerlerden biri olmuştur. TCDD'nin eski arazisi üzerine kurulu olan stadyum, Kayseri'nin futbol heyecanını yaşadığı bir alan olarak, özellikle 1990'lı yıllarda Kayserispor'un Süper Lig'deki maçlarına ev sahipliği yapıyordu.

Atatürk Stadyumu, modern bir stadyumun gereksinimlerini karşılamayacak kadar küçük ve dar bir kapasiteye sahipti. Ancak, özellikle taraftar kitlesinin coşkulu desteğiyle, Kayserispor'un yıllar içinde kazandığı şampiyonluklar ve başarılar burada unutulmaz anılarla taçlandı. Taraftarların stadyumda oluşturduğu atmosfer, Kayseri'nin futbol tutkusunu simgeliyordu. 2000'li yılların başlarında modern futbol stadyumu ihtiyacı artınca, 2010 yılında yerine şimdiki adıyla Rhg Enertürk Enerji Stadyumu olan Kadir Has Stadyumu inşa edilmiştir. Kayseri'nin yeni simgesi haline gelen bu stadyum, daha büyük kapasiteye ve modern olanaklara sahip olup, Kayserispor'un maçlarının oynandığı ana mekan olmuştur.

Günümüzde Atatürk Stadyumunun yerini şuan bir AVM alsa da  Kayserispor taraftarı tarafından bu Stadyum özel olarak hatırlarda yer alıyor.

Haber Merkezi

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