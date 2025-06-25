Kayseri'nin Gacer Buğdayı Türkiye Gündeminde: MasterChef'den Tam Not

Gacer buğdayı, genetiği değiştirilmemiş yapısıyla öne çıkarken, Kayseri'nin zengin tarımsal mirasını temsil ediyor. Yarışmada Gacer buğdayı ile yaptığı lezzetlerle jüri üyelerinin beğenisini kazanan Esra Doğan, “Kayseri'den katılıyorum. Küçük adımlar büyük lezzetler oluşturur. İç Anadolu Bölgesi buğday rezervi ile yüksek olduğu için Develi’nin Gacer buğdayı ile katıldım.” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın jüri üyeleri, Gacer buğdayının aroması ve dokusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Şef Mehmet Yalçınkaya, “Gacer buğdayını bir görelim” diyerek ürünü inceledi ve “Develi’ye selamlar” dedi. İtalyan Şef Danilo Zanna ise “Buğdaya bayıldım, inanılmaz lezzetli. Ağızda muhteşem bir his bırakıyor.” şeklinde yorum yaptı. Şef Somer Sivrioğlu da Doğan’ı tebrik ederek “Çok güzel bir tercih” dedi.

Gacer Buğdayının Önemi

Gacer buğdayı, 28 kromozomlu ve genetiği bozulmamış bir ata tohumu olarak dikkat çekiyor. Düşük glüten oranı ve yüksek posa içeriği ile besin değeri oldukça yüksek olan bu tohum, Kayseri’nin tarımsal mirası olarak kabul ediliyor.

Gacer ekmeği ve ununun özel üretim süreçleri gerektirdiğini belirten yetkililer, bu emek ve kültürün korunması gerektiğini vurguladı. Gacer buğdayının tanıtımının MasterChef gibi önemli bir platformda yapılması, yerel ürünlerin değerinin anlaşılması açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Esra Doğan, ön eleme turunda jüri üyelerinden iki evet oyu alarak bir adım daha ileri gitmeyi başardı. Bu başarı, Gacer buğdayının tanıtımına katkı sağlarken, Kayseri’nin yerli ve milli tarım ürünlerinin desteklenmesi gerektiğini de bir kez daha gündeme getirdi.