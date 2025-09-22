Kayseri'nin 'Gadasını aldıklarım' takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü
Kayseri'de Cesaretin Kocatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'Gadasını aldıklarım' takımı Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda en İyi Sunum Ödülünü kazandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 'Gadasını aldıklarım' takımını ve danışman öğretmeni Ercan Karademir'i tebrik etti.
