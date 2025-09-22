Kayseri'nin 'Gadasını aldıklarım' takımına Uluslararası yarışmada sunum ödülü

  • Haberler
Kayseri'de Cesaretin Kocatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan 'Gadasını aldıklarım' takımı Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda en İyi Sunum Ödülünü kazandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, 'Gadasını aldıklarım' takımını ve danışman öğretmeni Ercan Karademir'i tebrik etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda En İyi Sunum Ödülü kazanan Cesaretin Kocatürk İlkokulu öğrencilerinden oluşan "Gadasını aldıklarım" takımını ve danışman öğretmeni Ercan Karademir’i tebrik etti.  Esen yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda En İyi Sunum Ödülü kazanan Cesaretin Kocatürk İlkokulu "Gadasını Aldıklarım" takımımızı ve danışman öğretmenimiz Ercan Karademir'i tebrik ediyorum” dedi.

Haber Merkezi

