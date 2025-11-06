Kayseri’nin Gastronomi Kültürü e-Kitaplaştırıldı

Eserin İçeriği

Bu eser, yalnızca bir gastronomi çalışması olmanın ötesinde, geçmişten geleceğe uzanan kültürel bir hafıza projesi niteliği taşıyor. Kayseri’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi zenginliğini mutfak kültürü üzerinden ele alan çok yönlü bir araştırma olarak literatüre kazandırıldı. Eser, tarih, coğrafya, etnografya ve turizm disiplinlerini bir araya getiren bütüncül bir yaklaşımla kaleme alındı.

Kitabın Bölümleri

1. Tarih ve Coğrafya: İlk bölümde Kayseri’nin tarihî gelişimi, coğrafi konumu ve medeniyetler birikimi ele alınıyor. Hatti, Hitit, Asur, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi medeniyetlerin etkileri inceleniyor.



2. Gastronomi Kavramı: İkinci bölümde gastronomi kavramının kökeni, tarihsel gelişimi ve kültürel boyutu üzerinde duruluyor. Kayseri mutfağının tarihsel kökleri ve karakteristik özellikleri detaylandırılıyor.

3. Yerel Ürünler: Eserin özgün kısmında Kayseri’nin coğrafi işaret tescili almış ve aday olan ürünleri tanıtılıyor. Kayseri Mantısı, Pastırması, Sucuğu ve Gül Baklavası gibi otuz iki ürün detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Kültürel Arşiv

133 sayfalık e-kitap, Kayseri’nin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olma sürecini ve bu çabanın ardındaki kültürel vizyonu da içeriyor. "Slow Food" hareketi ve "İyi, Temiz ve Adil Gıda" ilkeleri çerçevesinde Kayseri’nin yerel üretim kültürü ile ilişkilendirilerek, eserin küresel gastronomi politikalarıyla yerel uygulamaları bir araya getiren nadir kaynaklardan biri haline geldiği vurgulanıyor.

Kayseri’nin Kültürel Mirası

Büyükşehir Belediyesi’nin kitap sayısı "Tarihten Kültüre Kayseri Gastronomisi" ile birlikte 205’e ulaştı. Geleneksel Gastronomi Günleri ile Kayseri lezzetlerini festival tadında bir araya getiren bu eser, kentin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Kayseri’nin gastronomi kültürü, bu yeni eserle birlikte daha geniş bir kitleye ulaşarak, şehrin zengin tarihini ve kültürel mirasını yaşatmaya devam edecek.