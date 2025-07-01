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- Kayseri'nin Geleceği İçin Önemli Görüşme: Hulusi Akar Bakan Kurum'la Projeleri Değerlendirdi
Kayseri'nin Geleceği İçin Önemli Görüşme: Hulusi Akar Bakan Kurum'la Projeleri Değerlendirdi
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ile birlikte ziyaret ederek Kayseri'nin kalkınması ve geleceğine dair önemli projeleri değerlendirdiler.
Bu görüşmede, şehrin gelişimi için atılacak adımlar ve gerçekleştirilecek projeler üzerinde duruldu. Akar, Kayseri'nin potansiyelini artıracak yatırımların önemine vurgu yaparak, iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Kurum ise çevre ve iklim değişikliği konularında atılacak adımların Kayseri için büyük fırsatlar sunacağını belirtti.
Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda, Kayseri'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi için gereken desteklerin sağlanacağı belirtildi.