Kayseri’nin görülmeye değer noktası: Zamantı Irmağı

Kayseri’de vatandaşlar hafta sonu ziyaret edilecek doğal güzellikleri araştırıyor. Bu yerlerden birisi de Pınarbaşı, Tomarza, Develi ilçe sınırları içerisinde yer alan Zamantı Irmağı oluyor. Zamantı Irmağı, Seyhan Nehri’nin iki büyük kolundan biridir. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde, 1500 metre yükseklikteki Uzunyayla’nın Şerefiye Mahallesi’nden doğar. Pınarbaşı’ndan itibaren Zamantı Vadisi boyunca akarak Pınarbaşı, Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerinden geçer. Büyükçakır’dan sonra Kayseri-Adana sınırını takip eder, Karantı Dağı eteklerinde Kayseri’den çıkar. Adana’nın Aladağ ilçesinde Göksu Irmağı ile birleşerek Seyhan Nehri’ni oluşturur. Yağış alanı yaklaşık 8.700 km² olan Zamantı Irmağı’nın yıllık ortalama akımı 65.603 m³’tür. En yüksek debisi saniyede 970 m³’e, bu sıradaki su derinliği ise 410 cm’ye kadar ulaşmaktadır. En düşük debisi saniyede 29 m³ olarak ölçülmüş, bu durumda su seviyesi yaklaşık 1 metre düşmüştür. Ortalama debisi 22,5 m³/sn olan Zamantı Irmağı, kano sporu için Türkiye’nin en önemli akarsularından biridir.