Kayseri'nin göz bebeği Serbest Bölge, Kayseri'ye yakışır hale geliyor

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Kayseri Serbest Bölge'ye yapılan Gümrük Giriş Kapısı ve diğer çalışmaları inceleyerek, bölgede alt yapı, su arıtma tesisi, hangar yapımı, GES gibi bir projeyi de tamamladıklarını söyledi.

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  • 16.05.2023 14:51
  • Güncelleme: 16.05.2023 15:46
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Kayseri'nin göz bebeği Serbest Bölge, Kayseri'ye yakışır hale geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; Kayseri Serbest Bölge’ye yapılan Gümrük Giriş Kapısı ve diğer çalışmaları inceleyerek, bölgede alt yapı, su arıtma tesisi, hangar yapımı, GES gibi bir projeyi de tamamladıklarını söyledi.

Kayseri Serbest Bölge’nin yapılan çalışmalarla Kayseri’ye yakışır bir yer haline geleceğini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “Kayseri Serbest Bölge’de yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceliyoruz. Burada Kayseri ihracatının yüzde 20’sini karşılayan bir üretim söz konusu. Ben buradaki firmalarımıza, sanayicilerimize çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bu çerçevede son 1,5, 2 yıldır yaptığımız birçok çalışma tamamlandı. Özellikle Serbest Bölgedeki tüm yolları şu anda açmış olduk. Altyapı faaliyetlerimiz devam ediyor. Atık su arıtma tesisini genişletiyoruz, GES yaptık, hangarları yaptık. Birçok hizmeti burada tamamladık. Ama bunun yanında en önemlilerinden bir tanesi de Serbest Bölge’nin giriş kapısını yeniliyoruz. Öncelikle Serbest Bölge Müdürümüze, Gümrük Müdürümüze ben teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle burası daha çok Kayseri’ye yakışır bir yer haline geliyor. Tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah şu anda alt yapının bitmesiyle birlikte asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Kayseri’ye yakışır çok güzel bir giriş olacak. Hayırlı olsun. Kayseri Serbest Bölge Kayserinin göz bebeği. İnşallah bundan sonra daha da iyi bir koruma gelecektir” dedi.

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İHA

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