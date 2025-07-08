Kayseri'nin Gözde Yerine Kentsel Dönüşüm Müjdesi

Melikgazi'de 6 farklı bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçeye 6 yılda 132 blok, 4644 daire, 376 dükkan kazandıran Melikgazi Belediyesi, başarılı dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri'nin Gözde Yerine Kentsel Dönüşüm Müjdesi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında yeni kentsel dönüşüm alanını duyurdu.

Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı mevkiinde çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Yeni bir kentsel dönüşüm alanında çalışmalarımız başlayacak. Hulusi Akar Bulvarı’ndan Yıldırım Beyazıt’a doğru giderken sağ tarafta askeriye ile arasında kalan gecekondular var. Oradaki parselleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Belediyemize geçirdik. İnşallah orada bir kentsel dönüşüm başlatacağız. Bunun da o bölgeyi güzelleştirme açısından önemli bir çalışma olacağını düşünüyorum. Buradaki usul ve esasları belirlemek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na konuyu havale edeceğiz. Orada arkadaşlarımız 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerle güzel bir çalışma yaptı. İnşallah başlatacağımız proje bölgenin güzelleşmesine vesile olacak.”

Haber Merkezi

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