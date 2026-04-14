Kayseri'nin Güçlü Bisiklet Takımı Antalya'daki İlk GranFondo'da 4 Podyum Elde Etti

GranFondo yarışları, dünya genelinde amatör ve profesyonel bisikletçileri bir araya getiren, uzun mesafeli ve dayanıklılık temelli yol bisikleti organizasyonları olarak öne çıkıyor. İtalyanca “büyük sürüş” anlamına gelen bu yarışlar, sporculara hem rekabet hem de kendini test etme imkânı sunarken, aynı zamanda bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına ve şehirlerin tanıtımına katkı sağlıyor.

Kayseri’den kendi imkânlarıyla kurulan ve sponsor desteğiyle güçlenerek yarışlara katılan K30.8 Cycling Team, ilk organizasyonunda dikkat çeken bir performans sergiledi. Takım sporcuları, Akra GranFondo Antalya yarışında kısa parkurda mücadele etti.

Kayseri’yi temsilen start alan sporcular arasında Erdi Eskitürk, Mithat Temizyürek, Mehmet Özkök, Cengiz İnal ve Soysal Tan yer aldı.

Elde edilen sonuçlara göre Mithat Temizyürek genel klasmanda 3’üncü olurken, yaş kategorisinde de 1’incilik elde etti. Erdi Eskitürk yaş kategorisinde 2’nci sırayı alırken, Cengiz İnal ise yaş kategorisinde 1’inci olarak yarışı tamamladı.

Kayseri’den çıkan bir ekip olarak ilk GranFondo organizasyonunda toplam 4 podyum elde eden K30.8 Cycling Team, hem şehrini başarıyla temsil etti hem de ilerleyen yarışlar için umut verdi.