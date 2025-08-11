Kayseri'nin gururu başarılı İmam Hatipliler, Kızılay tarafından ödüllendirildi

Kayseri'nin başarı gururu olan Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aynı zamanda Türk Kızılay gönüllüsü olan Türkiye 3.’sü Kayseri 1.’si Hafız Ahmet Yasin Ekmen ve Türkiye 29.’su Kayseri 2.’si Ahmet Faruk Yurdakul, Kızılay Şubesi tarafından ödüllendirildi.

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr . Fatma Meriç Yılmaz tarafından hediye olarak gönderilen tabletleri öğrencilere İl Merkezi Başkanlığında Kayseri Şube Başkanı Eğitimci Cafer Beydilli tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin bu başarısının Kayseri için çok değerli olduğunu ifade eden Beydilli, öğrencilerin ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri de tebrik etti.