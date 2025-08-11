  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin gururu başarılı İmam Hatipliler, Kızılay tarafından ödüllendirildi

Kayseri'nin gururu başarılı İmam Hatipliler, Kızılay tarafından ödüllendirildi

YKS 2025 Sayısalda Türkiye derecesi yaparak şehrimizi gururlandıran Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kızılay Kayseri Şubesi tarafından tabletle ödüllendirildi.

Kayseri'nin gururu başarılı İmam Hatipliler, Kızılay tarafından ödüllendirildi

Kayseri'nin başarı gururu olan Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve aynı zamanda Türk Kızılay gönüllüsü olan Türkiye 3.’sü Kayseri 1.’si Hafız Ahmet Yasin Ekmen ve Türkiye 29.’su Kayseri 2.’si Ahmet Faruk Yurdakul, Kızılay Şubesi tarafından ödüllendirildi.

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr . Fatma Meriç Yılmaz tarafından hediye olarak gönderilen tabletleri öğrencilere İl Merkezi Başkanlığında Kayseri Şube Başkanı Eğitimci Cafer Beydilli tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin bu başarısının Kayseri için çok değerli olduğunu ifade eden Beydilli, öğrencilerin ailelerini ve emeği geçen eğitimcileri de tebrik etti.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
'D. Mehmet Doğan'ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!