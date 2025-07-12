Kayseri'nin Gururu: LGS'de 17 Öğrenci Türkiye Şampiyonları Arasında!

Kayseri ise bu başarıda dikkat çeken şehirler arasında yer aldı. Melikgazi ilçesinden 12, Kocasinan’dan 3 ve Talas’tan 2 öğrenci olmak üzere toplam 17 Kayserili öğrenci Türkiye'nin en başarılıları arasında yer aldı.

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan bu öğrenciler sadece bireysel başarıya değil, aynı zamanda Kayseri’nin eğitim kalitesine de ışık tuttu. Kentteki eğitim kurumları ve öğretmenlerin özverili çalışmaları, bu başarıda önemli rol oynadı.

Başarıya ulaşan öğrenciler ve aileleri, duygusal anlar yaşarken Kayseri’de de bu başarı büyük bir sevinçle karşılandı. Kentte, gençlerin bu performansı gelecek için umut verici bir tablo çiziyor.