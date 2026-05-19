Kayseri'nin Gururu: Seyyid Burhaneddin Lisesi Üç Spor Dalında Zirvede

Okul öğrencileri farklı branşlarda kazandıkları derecelerle hem Kayseri’yi hem de ülkemizi gururlandırdı.

Şeyda Kısakol’dan Güreşte Türkiye Üçüncülüğü

Samsun’da düzenlenen Türkiye Birinciliği Okullar Arası Kızlar Güreş Şampiyonasında 40 kg kategorisinde mücadele eden Şeyda Kısakol, üstün azmi ve disipliniyle Türkiye üçüncüsü oldu. Okul Müdürü Necati Arıcı, antrenör Orbay Bağcı ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Azmi ve mücadelesiyle büyük bir başarıya imza atan öğrencimizi yürekten kutluyoruz” dedi.

Ela Toker Kick Boks Dünya Üçüncüsü

13-17 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yıldızlar Kick Boks Dünya Şampiyonasında 65 kg kategorisinde ringe çıkan Ela Toker, güçlü rakipleri karşısında sergilediği performansla dünya üçüncülüğü elde etti. Müdür Arıcı, “Okulumuzu ve ülkemizi gururlandıran öğrencimizi tebrik ediyoruz. Azim, inanç ve disiplinle başarıların devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esad Berat Çetiner’den Yürüyüşte Türkiye Şampiyonluğu

Eskişehir’de düzenlenen Okullar Arası 5 Bin Metre Yürüyüş Yarışında ise okulun bir diğer öğrencisi Esad Berat Çetiner, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Bu sonuçla Seyyid Burhaneddin Lisesi, atletizmde de zirveye çıkarak sporun farklı dallarında başarılarını taçlandırdı.

Okul Müdürü Necati Arıcı, öğrencilerin elde ettiği bu üç büyük başarıyla Kayseri’nin spor alanındaki yükselişine dikkat çekti. “Bilgiyle donanan, ahlakla yükselen, üreten nesiller yetiştiriyoruz” mottosunu hatırlatan okul, sporun eğitimle birleştiğinde ortaya çıkan bu örnek tabloyla gurur duyduklarını belirtti.