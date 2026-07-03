Kayseri'nin Güvenliği İçin Stratejik Protokol

İmzalanan protokolle afet risklerinin azaltılması, toplumun afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi, afet bilincinin yaygınlaştırılması, İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi üyeleri ile öğrenci üyelerinin AFAD Gönüllülük Sistemine katılımının teşvik edilmesi, gönüllü eğitimlerinin planlanması ve uygulanması, teknik bilgi ve deneyimin afet yönetimi süreçlerinde değerlendirilmesi ile taraflar arasında sürdürülebilir iş birliği mekanizmasının oluşturulması amaçlandı.

İMO Kayseri Temsilcisi Dr. Kamuran Arı “Bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan başta müdürümüz Sayın Rıfat Genç olmak üzere AFAD Kayseri İl Müdürlüğüne teşekkür ediyor, imzalanan protokolün şehrimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.