Kayseri'nin hava kalitesi değişecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan hava kalitesi iyileştirme projesi görüşüldü.

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  • 01.12.2022 10:24
  • Güncelleme: 01.12.2022 11:40
Kayseri'nin hava kalitesi değişecek
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan hava kalitesi iyileştirme projesi görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Hava Kalitesi İyileştirme Projesi çerçevesinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe başkanlığındaki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette bulundu.

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, kentte hava kalitesini iyileştirme projesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nca planlanan bireysel ısınmada çevreci yakıt kullanımı projesine ilişkin değerlendirme toplantısı da yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Kayseri hava kalitesinin iyileştirilmesi için bir proje sundu. Bu çerçevede sıkıntılı görülen mahallelerde toplam 4 bin 500 adet konutun doğal gaza geçirilmesi için hibe başvurusunda bulunuldu.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleşen toplantıda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, hem Başkan Büyükkılıç’a hem de heyete projeyi anlattı.

Toplantı sonrası heyet üyeleri ile birlikte bireysel ısınmanın yoğun olduğu mahalleler ziyaret edildi. Saha ziyaretleri ile bireysel ısınmada tercih edilen yakıtlara ilişkin mevcut durum tespitleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülecek hava kalitesi iyileştirme projesi ile kentte ısınma amaçlı katı yakıt kullanım oranının düşürülmesi ve alternatif çevreci yakıtlara yönlendirilerek, hava kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

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İHA

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