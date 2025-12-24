Kayseri'nin Havacılık Serüveni: Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Geçmişten Günümüze Yolculuk

“Havacılıkta Türkiye'nin İlk Temel Taşı Kayseri…”

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, programda yaptığı konuşmada, Melikgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Kayseri'de yarım kalan havacılık hikayesini yeniden yazacağını vurguladı. Başkan Palancıoğlu, "Bu liseyi Kayseri’ye kazandırdık. 100 yıl önce başlayan hikâyenin tekrar hayata geçmesi, Kayseri'nin ve ülkenin sanayisine yön verecek yeni nesillerin burada yetişmesini sağlamak bizim gurur kaynağımız." dedi.

Palancıoğlu, Kayseri'nin havacılıkta yeniden söz sahibi olması gerektiğini belirterek, TOMTAŞ, KAYTEK ve Kim Teknoloji gibi firmaların kurulmasının bu yöndeki adımlar olduğunu ifade etti. Ayrıca, pandemi döneminde yayımlanan "Kayseri Tayyare Fabrikası" adlı kitabın önemine de değindi.

Prof. Dr. Mehmet Şahin’in Değerli Katkıları

Söyleşide, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kayseri’nin havacılık tarihi hakkında önemli bilgiler paylaştı. 1926 yılında faaliyete geçen TOMTAŞ’ın kuruluş süreci ve Tayyare Fabrikası'nın Kayseri’ye olan iktisadi ve kültürel etkileri üzerine konuştu. Şahin, Melikgazi Belediyesi’nin havacılık sektörüne sağladığı destekler için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, Kayseri'nin havacılık serüveninin önemine vurgu yaptı.

Bu etkinlik, Kayseri’nin havacılık alanındaki geçmişini ve geleceğini ele alarak, katılımcılara ilham veren bir platform sundu. Melikgazi Belediyesi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında gençleri yetiştirmeye ve Kayseri’nin bu alandaki potansiyelini artırmaya devam edecektir.