Kayseri'nin havasını kirleten konutlar, doğal gaza geçirilecek

Tespit edilen 4 bin 500 konutun doğal gaza geçirilmesi için hazırlanan hibe desteği projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Kalitesi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe başkanlığındaki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a ziyaret etti. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, kentte hava kalitesini iyileştirme projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nca hazırlanan bireysel ısınmada çevreci yakıt kullanımı projesi bakanlık yetkililerine anlatıldı. Proje kapsamında, kentte sıkıntılı görülen mahallelerde toplam 4 bin 500 konutun doğal gaza geçirilmesi için hibe desteği verilmesi talep edildi.

Toplantı sonrası heyet üyeleri ile birlikte bireysel ısınmanın yoğun olduğu mahalleler ziyaret edildi. Saha ziyaretleri ile bireysel ısınmada tercih edilen yakıtlara ilişkin mevcut durum tespitleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak yürütülecek hava kalitesi iyileştirme projesi ile kentte ısınma amaçlı katı yakıt kullanım oranının düşürülmesi ve alternatif çevreci yakıtlara yönlendirilerek, hava kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.