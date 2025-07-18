Kayseri'nin hayali Havacılık Lisesi öğrencilere tanıtıldı

Melikgazi Belediyesi’nin vizyon projelerinin başında gelen liseye gösterilen yoğun rağbet ise gözlerden kaçmadı.

Melikgazi Belediyesi olarak bütün gücüyle okulun arkasında olacaklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, veli ve öğrencilere yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'de eğitime en çok önem veren, en çok yatırım yapan belediyeyiz. Bugün tarihe not düşülecek bir gün. 100 yıl önce Kayseri'de başlayan serüven havacılık lisemizle tekrar şahlanacak, yeniden hayata geçecek. Devrim araçları yarım kalmıştı ama TOGG gerçekten gururumuz oldu. Çocukluğumda Kayseri'de bir tayyare fabrikası anlatılırdı, hayal mi gerçek mi bilmiyordum. Bunu 2010 yılında Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olunca araştırdım ve çok şaşırdım. Şimdiye kadar Savunma Sanayiinde birçok başarıyı yakaladık. 100 yıl önce yarım kalan hikayenin inşallah buradan başlaması için uğraşacağız. Burada okuyacak 48 gencimizle ilk seyahatimizi İstanbul’a yapacağız. Yeşilköy‘deki Havacılık Müzesi’ne giderek Kayseri'de üretilen savaş uçağını göstereceğiz ve ne kadar iyi durumda bir uçak olduğunu hep birlikte göreceğiz. Baykar firmasını ziyaret edeceğiz, Eskişehir'de TEİ’ye gideceğiz, Ankara'da TUSAŞ ziyaretiyle KAAN uçaklarını, HÜRKUŞ'u, GÖKBEY'i göreceğiz. Lisemizin peyzajı yaz sonuna bitecek. Burada 11 tane atölyemiz olacak atölyelerin her birini tefriş edeceğiz. Melikgazi Belediyemizin bütün gücü inşallah bu okulun arkasında olacak.”

TÜRKİYE’DE 12 SEÇİLMİŞ OKUL ARASINDA YER ALACAK

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tek başına büyük bir hizmet olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Son üç yıldır TEKNOFEST‘te projelere 5.500.000 TL’lik bir maddi destek sağladık. İnşallah bu desteğimiz burada devam edecek. Öğrencilerimize ilk yıl İngilizce hazırlık vereceğiz, yoğun bir eğitim olacak. Bizzat ben de inşallah ara sıra İngilizce derslerine gireceğim. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz ama diğer okulların hepsi bir yana, bir tek bu okul kalsa, bu bile bizim dönemimizde yapılan en güzel hizmet olacak. Bu çocuklar inşallah yetiştiğinde Türkiye’nin geleceğine hitap edecek. Amerikan Koleji’nden, Robert Koleji’nden, Kayseri Lisesi’nden mezun olan, Türkiye’ye yön veren, Selçuk Bayraktarlar gibi çocuklar olmasını Cenab-ı Allah nasip etsin. Kayseri civarında ikamet eden aileler çocuklarını gönderebilsinler diye yurt yapıyoruz. Kayseri’de mobilyayı, çelik kapıyı geçelim; biz havacılık sektörüne yeni yatırımlar yapan bir sanayi kültürüne de ulaşalım istiyoruz. Bu sene 48 öğrenci alacağız. Atölyeleri tefriş edeceğiz, bu atölyelerde güzel eğitimler alacaklar. Hemen yanı başımızda Hava İkmal Bakım Merkezi’nin, TOMTAŞ’ın olması, üretimlerin, yetkin kişilerin olması ve onların himayesinde bu işin yürüyecek olması önemli. Diğer bir önemli husus ise Elmas Modeli adı altında Türkiye’de 12 tane okul, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılacak protokolle özel desteğe tabi olacak. Bu okulların arasında havacılık lisemiz de var. Yakın zamanda yapacağımız protokolde Savunma Sanayiinin TEİ, TUSAŞ gibi bütün savunma sanayi şirketleri ve Kayseri’deki şirketler buraya destek vermeye başlayacaklar. Bu bizim için son derece önemli bir gelişme. Atölyelerin tefrişinin yanı sıra spor salonu, yurt yapacağız. Muhtemelen Kayseri dışından çok tercih eden olacak. Biz heyecanımızı öğrencilere ve velilere aktarabilirsek burada gerçekten güzel bir çalışma başlayacak. Yıllar sonra bu okulun öğrencileri Türkiye’nin geleceğinde önemli rol alacaklar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun.”