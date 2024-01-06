Kayseri'nin hızlı tren hattına 1,2 milyar Euro finansman
Yerköy-Kayseri yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattının kredi sözleşmesi için imza töreni düzenlendi. Alınan kararla Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar Euro finansman sağlanacak.
- 06.01.2024 21:21
- Güncelleme: 06.01.2024 21:21
Kayseri ve Yerköy arasında hayata geçirilecek yeni yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattının kredi sözleşmesi için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda imza töreni düzenlendi. Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar Euro finansman sağlanacak.
1ha
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