Kayseri’nin hızlı tren hattına 1,2 milyar Euro finansman

Kayseri ve Yerköy arasında hayata geçirilecek yeni yüksek hızlı elektrikli demir yolu hattının kredi sözleşmesi için İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda imza töreni düzenlendi. Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) öncülüğünde Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için 1,2 milyar Euro finansman sağlanacak.