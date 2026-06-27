Kayseri'nin ihracat şampiyonları belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), her yıl olduğu gibi bu yıl da 2025 yılında en çok ihracat yapan ilk 1000 firmayı açıkladı. Listede Kayseri’den 15 firma yer aldı.

Hes Hacılar Elektrik A.Ş., Kayseri'nin en çok ihracat yapan firması olurken ikinci sırada araştırmaya katılmayan firma, üçüncü sırada ise Re-Ma Metal San. Tic. Ltd. Şti. yer aldı.

İlk 1000 İhracatçı listesine ilk defa giren araştırmaya katılmayan firma 39,2 milyon Dolar ihracatı ile 832. sırada yer alırken, Barlas Trans. Ulusl. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 34,1 milyon dolar ihracatı ile 972. Sırada yer aldı.

Re-Ma Metal San. Tic. Ltd. Şti., Boyteks Tekstil, Kayseri Metal Center, Ceha Büro Mobilyaları ve Erbosan Erciyas Boru firmaları listede yer almasına rağmen ihracatta düşüş yaşadı.

Hes Hacılar Elektrik ve Boyçelik Metal ise ihracatını artıran firmalar arasında yer aldı.