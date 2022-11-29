Kayseri'nin ihracatı ilk 10 ayda yüzde 11,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 10 ayda yüzde 11,63 oranında arttı.

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  • 29.11.2022 12:08
  • Güncelleme: 29.11.2022 13:22
Kayseri'nin ihracatı ilk 10 ayda yüzde 11,6 arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 10 ayda yüzde 11,63 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı ekim ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci: "Ekim ayında ihracatımız 319 milyon 852 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 10 aylık ihracatımız ise geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 11,63 oranında artarak, 3 milyar 254 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ihracatımız ise yüzde 13,07 artarak 3 milyar 948 milyon dolar oldu. Dünya piyasalarından kaynaklı Bir önceki aya göre ihracatımızda yüzde 6’ya yakın bir düşüş olsa da, yeni pazarlarla bu düşüşü telafi etme gayretinde olacağız” dedi. 2022 yılı ekim ayında en çok ihracat yapılan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve kablo geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Irak, Almanya ve ABD’nin ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, “Son 12 aylık ihracatımıza baktığımızda 4 milyar doları yakalamış durumdayız. Bizim hedefimiz 4.3 milyar dolardı. Ama gerek Amerika gerekse Avrupa ülkelerinde yaşanan durgunluktan kaynaklı ihracat rakamlarımızda bir miktar yavaşlama var. İthalatın ihracatı karşılama oranında her zaman olduğu gibi Türkiye’ye göre daha iyiyiz. Biz ihraç ettiğimizin yarısı kadar ithal ediyoruz. Dolayısı ile cari fazla veren bir iliz. Ama inşallah önümüzdeki dönemde daha çok çalışıp yeni pazarlar keşfederek bu durgunluğu aşma gayretinde olacağız. Her şeye rağmen çalışıp üreten ve ihracat yapan tüm ihracatçı firmalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

İHA

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