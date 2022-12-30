Kayseri'nin İhracatı ilk 11 ayda Yüzde 10 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 11 ayda yüzde 10,04 oranında arttı.

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  • 30.12.2022 15:54
  • Güncelleme: 30.12.2022 16:55
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Kayseri'nin İhracatı ilk 11 ayda Yüzde 10 Arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Kayseri ihracatı ilk 11 ayda yüzde 10,04 oranında arttı.

TÜİK 2022 yılı kasım ayı ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; "Kasım ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 1 oranında artarak, 323 milyon 087 bin dolar olarak gerçekleşti. İlk 11 aylık ihracatımız ise geçen yılın ilk 11 ayına göre yüzde 10,04 oranında artarak, 3 milyar 577 milyon dolara ulaştı” dedi. Başkan Büyüksimitci, açıklamasında; “Her ne kadar bu yılı ortalama yüzde 10 artışla kapatacak olsak da, 4 milyar doları geçme hedefimizi yakalamamız zor görünüyor. 2022’nin ikinci yarısından itibaren özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde enerji krizine bağlı olarak resesyon ihtimali, ihracatımızın artış trendinde bir yavaşlamaya sebep oldu. İnşallah 2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlamasıyla kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz. Dünyadaki gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansımalarını en aza indirmek için, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, önümüzdeki yılda yeni rekorlara imza atacağız. 2023 yılında da Türkiye ekonomisinin ihracat öncülüğünde güçlü büyüme performansını sürdürmesi için var gücümüzle çalışmaya devan edeceğiz. Her şeye rağmen çalışıp üreten ve ihracat yapan tüm ihracatçı firmalarımıza ve tüm üyelerimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerken, yeni yılın ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” diye konuştu.

İHA

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