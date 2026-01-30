Kayseri'nin ihracatı yüzde 2,5, ithalatı ise yüzde 11,2 arttı

  • Haberler
TÜİK'in açıkladığı Aralık 2025 Dış Ticaret Rakamlarına göre Kayseri'nin ihracatı 2025 yılında yüzde 2,5 artış gösterdi. İthalat ise yüzde 11,2 arttı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Aralık 2025 Dış Ticaret Rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre;  Kayseri’nin ihracatı 2025 yılında yüzde 2,5 artış gösterdi. İthalat ise yüzde 11,2 arttı. Öte yandan, dış ticaret fazlası yüzde -3,59 düştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 241,09’dan yüzde 222,34’e geriledi.

Haber Merkezi

