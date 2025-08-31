Kayseri'nin iki büyük bulvarı birbirine bağlanıyor: Yol 6.5 km kısalıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: “Yeni bulvar, Osman Kavuncu Bulvarı’ndan başlayarak Bekir Yıldız Bulvarı’nı geçip Erkilet Bulvarı’na ulaşan ve her iki bulvarı da diklemesine kesen alternatif bir güzergâh olacak. Bu ulaşım aksı, şehrimiz için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra bölgede ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Ayrıca, günlük yaklaşık 20 bin aracın trafiğini 6,5 kilometre kısaltacak bir yol yapmış oluyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yeni bir ulaşım projesini hayata geçiriliyor. Yeni proje Osman Kavuncu Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı’nı geçerek Erkilet Bulvarı’na uzanıyor. Bulvarın şehrin önemli bir ulaşım aksı olacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, önümüzdeki hafta asfaltlama sürecine başlanacağını belirterek: “Kocasinan Belediyesi olarak şehrimize altın değerinde yeni bir bulvar kazandırıyoruz. Yapım çalışmalarında sona yaklaşmış bulunuyoruz ve önümüzdeki hafta asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Yeni bulvar, Osman Kavuncu Bulvarı’ndan başlayarak Bekir Yıldız Bulvarı’nı geçip Erkilet Bulvarı’na ulaşan ve her iki bulvarı da diklemesine kesen alternatif bir güzergâh olacak. Bu ulaşım aksı, şehrimiz için önemli bir alternatif olmasının yanı sıra bölgede ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Ayrıca, günlük yaklaşık 20 bin aracın trafiğini 6,5 kilometre kısaltacak bir yol yapmış oluyoruz. Bu da daha az egzoz emisyonu, daha az karbon monoksit ve daha az karbon dioksit salınımı anlamına geliyor. Bunun dışında en önemli kazanım ise bölgenin imarlaşmasında meydana gelecek gelişmelerdir. Özellikle Mithatpaşa, Ziyagökalp, Yenidoğan ve Yeşilmahalle bölgelerinde, bu bulvar sayesinde imar hareketleri hız kazanacaktır. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kazasız, belasız, güzel günlerde kullanılır. Dev ulaşım aksımız, şehrimizin geleceğini adeta yeniden şekillendirecek. Trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak, hava kirliliğini düşürecek ve çevre mahallelerde imar hareketliliğini hızlandıracak. Kısacası, Kayseri kazanacak, Kocasinan kazanacak. Yeni bulvarın tamamlanmasıyla hem şehir içi ulaşım rahatlayacak hem de bölgenin gelişiminde büyük bir ivme kazanacağız” ifadelerini kullandı.