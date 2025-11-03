Kayseri'nin iki sağlık devi birleşti

Kayseri'de 'Özel System Hastanesi' ile 'Özel Dünyam Hastanesi' tek çatı altında birleşti. 3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gerçekleşen birleşme sonucunda iki hastanenin tüm doktor kadrosu ve tıbbi donanımı 'Özel Dünyam Hastanesi' bünyesinde toplandı.

Kayseri'nin iki sağlık devi birleşti

Kayseri’de “Özel System Hastanesi” ile “Özel Dünyam Hastanesi” tek çatı altında birleşti. 3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gerçekleşen birleşme sonucunda iki hastanenin tüm doktor kadrosu ve tıbbi donanımı “Özel Dünyam Hastanesi” bünyesinde toplandı. Hastane toplam 105 hekim kadrosuyla, 80 yoğun bakım ve 329 yatak kapasitesine ulaştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
ERÜ ile KAYOTED iş birliği yapacak
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde yeni ihale yarın
Yeşilhisar'a 158 konut inşa edilecek
Yeşilhisar’a 158 konut inşa edilecek
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinden narkotik operasyonu: 19 kişi tutuklandı
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
KOM ekipleri 10 bin 400 adet makaron ele geçirdi
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi: 190 şahıs tutuklandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!