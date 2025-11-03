Kayseri'nin iki sağlık devi birleşti
Kayseri’de “Özel System Hastanesi” ile “Özel Dünyam Hastanesi” tek çatı altında birleşti. 3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla gerçekleşen birleşme sonucunda iki hastanenin tüm doktor kadrosu ve tıbbi donanımı “Özel Dünyam Hastanesi” bünyesinde toplandı. Hastane toplam 105 hekim kadrosuyla, 80 yoğun bakım ve 329 yatak kapasitesine ulaştı.