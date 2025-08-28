Kayseri'nin il kez Cumhurbaşkanı çıkardığı tarih: 28 Ağustos 2007

Kayserili Abdullah Gül tarihte bugün, 28 Ağustos 2007 tarihinde seçilerek Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı oldu. Gül, 28 Ağustos 2007’den 28 Ağustos 2014’e kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yaptı. Ardından görevini 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devretti.

ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Türk siyasetçi ve 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. Kayseri Gazi Paşa İlkokulu, Nazmi Toker Ortaokulu, Kayseri Lisesi ve İstanbul İktisat Fakültesi’nde öğrenim gören Gül, aynı fakültede doktora çalışmaları için iki yıl İngiltere’de kalarak 1983’te İstanbul Üniversitesi’nden Doktor ünvanı aldı. Merkezi Cidde’de olan İslami Kalkınma Bankası’nda 1983-1991 yılları arasında ekonomist olarak çalışan Gül, 1991-2001 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olarak Konsey’in Kültür, Tüzük, Siyasi ve Ekonomik Kalkınma komitelerinde çalıştı. 1996’da kurulmuş olan 54. Hükümet’te Hükümet Sözcüsü ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Abdullah Gül, 2000 yılında Fazilet Partisi Kongresi’nde genel başkan adayı oldu, 2001 yılında ise Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda öncü isimlerden biri oldu. 2001 – 2002 yılları arasında NATO Parlamenterler Meclisi üyeliği yapan Gül, 18

Kasım 2002'de Başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 58. Hükümeti’ni kurdu. 2003-2007 tarihlerinde 59. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev almasının ardından 28 Ağustos 2007 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin 11’inci Cumhurbaşkanı seçildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde ise, görevini 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devretti.