Kayseri'nin İlçe Kadın Kooperatifi Yılda 100 ton Çikolata Üretiyor

Sarıoğlan ilçesinde kadınların istihdama kazandırılması amacıyla, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde 4 yıl önce Sarıoğlan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kooperatife katılan kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nde üretim, hijyen, pazarlama, iletişim ve ilk yardım konularında eğitim aldı. Eğitimlerin ardından atıl durumdaki bir iş yeri, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun şekilde düzenlenerek çikolata üretim tesisine dönüştürüldü. Üretime başlayan kadınlar, ilk etapta kamu kurumlarının taleplerini karşılarken, zamanla üretim kapasitelerini artırarak farklı aromalarda hazırladıkları çikolataları Türkiye genelinde pazarlamaya başladı.

Kooperatif Başkanı Gülten Ardahan, aylık 7 ila 10 ton arasında üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kooperatifimiz 4 yıl önce Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde kuruldu. Şu anda iki çikolata üretim şubemiz bulunuyor. Birçok farklı çikolata çeşidini üretebiliyoruz. Türkiye'nin her bölgesine satış yapıyoruz. Büyük firmalara fason üretim gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda ürünlerimiz market raflarında da yer alıyor" dedi.

Kooperatifte yaklaşık 25 kadının sigortalı ve asgari ücretle çalıştığını ifade eden Ardahan, meslek lisesi öğrencilerinin de staj yaparak mesleki deneyim kazandığını söyledi.

Kooperatifin ilçedeki kadınlar için önemli bir istihdam kapısı oluşturduğunu dile getiren Ardahan, "Burada yalnızca kadınların üretim yaptığı bir sistem kurduk. Yoğun talep görüyoruz ancak kapasitemiz doğrultusunda üretim yapabiliyoruz. Kadınlar burada hem meslek sahibi oluyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor" diye konuştu.