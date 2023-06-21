Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma listesine Kayseri'den 16 firma girdi. İlk 1000'e giren Kayserili İhracatçı firmalarından 6'sı ya adının açıklanmasını istememiş ya da araştırmaya katılmamış. Kayseri Kamuoyu bu 6 ihracatçının kim olduğunu merak ediyor.

PAYLAŞ
  • 21.06.2023 10:48
  • Güncelleme: 21.06.2023 10:52
  • 119
Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye'nin en büyük ihracatını gerçekleştiren 1000 firması içinde Hes Hacılar Elektrik A.Ş. 137. sıralamayla Kayseri'de birinci olurken, Kayseri sıralamasında 2., 5., 8., 11., 13., 16. sıralamada yer alan ihracatçıların kim olduğu gizemini koruyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ve araştırmaya katılmamış bu 6 ihracatçı firmanın, hangi gerekçeyle adını gizlediği veya araştırma kriterine katılmamış olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası

Kavga ettiği 2 kişiyi silahla vuran şahsa 9 yıl hapis cezası

Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı

Kocasinan Belediyesi, 21 adet taşınmaz daha sattı

Matematik Kampına kayıtlar başladı

Matematik Kampına kayıtlar başladı

Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı

Talas'taki depremzedeler için Kızılay'la kurban işbirliği

Talas'taki depremzedeler için Kızılay'la kurban işbirliği

Çok Okunanlar
1
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

2
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

3
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

4
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

5
Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

Mehmet Ceylan Hakk'a Yürüdü

6
Erciyes'in güzellikleri bu sergide

Erciyes'in güzellikleri bu sergide

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

Kurban vekaleti ile ilgili merak edilenler

'100 apartmana 100 kütüphane' projesine başvurular sürüyor

‘100 apartmana 100 kütüphane’ projesine başvurular sürüyor

DAHA FAZLA
3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

Talas Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kurban bağışı organizasyonu

Talas Belediyesi ve Kızılay işbirliğinde kurban bağışı organizasyonu

Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı

8 Asırlık Selçuklu Hanı Turizme kazandırıldı

Başkan Büyüksimitci: 'Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz'

Başkan Büyüksimitci: 'Şehir olarak yatırım, üretim ve ihracat ile büyümeyi sürdürüyoruz'