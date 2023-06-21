Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin her yıl açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma listesine Kayseri'den 16 firma girdi. İlk 1000'e giren Kayserili İhracatçı firmalarından 6'sı ya adının açıklanmasını istememiş ya da araştırmaya katılmamış. Kayseri Kamuoyu bu 6 ihracatçının kim olduğunu merak ediyor.
- 21.06.2023 10:48
- Güncelleme: 21.06.2023 10:52
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye'nin en büyük ihracatını gerçekleştiren 1000 firması içinde Hes Hacılar Elektrik A.Ş. 137. sıralamayla Kayseri'de birinci olurken, Kayseri sıralamasında 2., 5., 8., 11., 13., 16. sıralamada yer alan ihracatçıların kim olduğu gizemini koruyor.
Adının açıklanmasını istemeyen ve araştırmaya katılmamış bu 6 ihracatçı firmanın, hangi gerekçeyle adını gizlediği veya araştırma kriterine katılmamış olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.
Haber Merkezi
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