Kayseri'nin ilk 1000'e giren gizemli ihracatçıları

Türkiye'nin en büyük ihracatını gerçekleştiren 1000 firması içinde Hes Hacılar Elektrik A.Ş. 137. sıralamayla Kayseri'de birinci olurken, Kayseri sıralamasında 2., 5., 8., 11., 13., 16. sıralamada yer alan ihracatçıların kim olduğu gizemini koruyor.

Adının açıklanmasını istemeyen ve araştırmaya katılmamış bu 6 ihracatçı firmanın, hangi gerekçeyle adını gizlediği veya araştırma kriterine katılmamış olduğu kamuoyu tarafından merak ediliyor.