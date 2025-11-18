Kayseri'nin İlk Kadın İlçe Başkanı'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri’de ortak akıl ve dayanışma kültürü içerisinde yerel yönetim hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istişarelerini de sürdürüyor. Bu kapsamda AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı görevine atanan Fazilet Kahraman ve yönetimi, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, “Hoş geldiniz, tekrar göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’de ilklere imza attınız, inşallah başarılara da imza atacağınıza hiç şüphemiz yok. Başkandan öte bir ağabeyiniz olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızdayız” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Anlatacak çok şeyiniz var. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, teşkilatımızın, bizlerin yaptığı o kadar icraat, iş var. Kenetlenerek, birbirinize sahip çıkın, güzellikleri paylaşın” diye konuştu.

AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman da Başkan Büyükkılıç’ın tecrübelerinden istifade edeceklerini ifade ederek, “Teşkilatımızla birlikte siz değerli büyüklerimizden öğrendiğimiz ve gördüğümüzü, AK Parti’nin siyaset anlayışını esas alarak her gönüle dokunmaya çalışıyor ve bunları anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerin tecrübelerinden öğreneceğimiz çok şeyimiz var. Gayretli, samimi bir şekilde bu yolda yürüyeceğiz inşallah hep birlikte” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Hacılar İlçe Başkanlığı yönetim kadrosundaki isimlerle birebir tanışma gerçekleştirdi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.