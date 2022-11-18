Kayseri’nin ilk kadın kaptanı şehirler arası mekik dokuyor

Kayseri’de çocukluk hayalini gerçekleştirerek seyahat kaptanlığı yapan 35 yaşındaki Burcu Özdemir şehirler arasında yolculuk yapanlara hizmet veriyor. 7 yıl turizm kaptanlığı, 4 yıl ambulans şoförlüğü yapan Özdemir, en keyif aldığı seyahat kaptanlığını ise yaklaşık 2 aydır yapıyor.



Olumlu ve olumsuz tepkiler alsa da mesleğini severek yaptığını belirten Seyahat Kaptanı Burcu Özdemir “Kayseri’nin ve iç Anadolu’nun ilk uzun yol seyahat kaptanıyım. Aslında benim çocukluk hayalimdi. Bir hırslanmaydı diyelim. İlk olarak binek araçtan başladım. Direksiyon eğitmenliği, turizmde kaptanlık ve kısa bir dönem ambulans şoförlüğü yaptım. Bugün artık seyahat kaptanıyım, uzun yola gidip geliyorum. İlk başvuruya geldiğimde önyargılar biraz oldu. Güvenilmedi. Bayan kaptan yapabilir misin, uzun yola dayanabilir misin, araç bilgin nasıl tarzı sorularla bu durumu değerlendirmeye aldılar. Sağ olsunlar inandılar, güvendiler başarabileceğime. Yolcularımız ilk önce şaşırsalar da seyahat boyunca hiçbir sorun yaşamayıp konforlu bir şekilde seyahat ettikleri için inerken tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Çok eğlenceli ve mutlu geçiyor seyahatimiz” ifadelerini kullandı.

‘HEMCİNSLERİM BU MESLEKTE BANA YOLDAŞ OLSUNLAR ÇOK İSTERİM’

Bir buçuk aydır seyahat kaptanlığı yaptığını belirten Özdemir “Memleketimizde kadın şoför olmak zor. Kendini kanıtlamak ve inandırmak zor. Ama başarmak her şeyden önce geliyor. Ben bunu başardım. Hemcinslerim bu meslekte bana yoldaş olsunlar çok isterim. Diğer kaptan arkadaşım erkek benim. İkimizde aynı statüdeyiz. İkimizde aynı şekilde yol alıyoruz. Aynı mesafe yol sürüyoruz. Eşitiz yani. İdaresinde olduğum teknik aracın sorunlarını çözebilecek ya da teknik sorunlarını anlayacak kadar bilgim var. Ama daha detaylı bir şekilde hâkim değilim. Bunu da seyahatte ilerledikçe aracı daha da çok tanıdıkça bilgim ve desteğim olacak. İlk kez şirket ve seyahat aracı kullanmıyorum. Motora ve motordan gelen seslere ya da ekstra bir arızanın oluşabileceğini anında anlayabiliyorum” şeklinde konuştu.

Araç sahibi Celal Dörterler’in kendisine fırsat tanıdığını dile getiren Özdemir “Celal Bey benim şahıs aracımın sahibi. Çok teşekkür etmek istiyorum. Çok firmaya başvurdum. Kimisi dedi ki sen evinde yemek yap. Kimisi dedi ki sana can teslim edilmez kadınsın. Ama Celal Bey bana bir fırsat tanıdı. Bana inandı ve güvendi. Aracını bana teslim etti” dedi.



Bayan olduğu için başta endişemiz oldu diyen araç sahibi Celal Dörterler “Burcu Hanım bize ilk geldiğinde zaten sektörde büyük bir elaman açığı vardı. Bayan olduğu için ilk etapta biraz çekincemiz oldu ama neticede evrakları tamam, evrakları tamam, uzun yıllar araç kullanmış. Bir de denedik şoförlüğünü sıkıntı yoktu. Aracımızı teslim ettik ve bir sıkıntı yaşamadık. Kısmet olursa Burcu Hanımla uzun yılar birlikte çalışmayı düşünüyoruz. Müşterilerden olumlu yönde tepkiler aldık. Bayan olması vesilesiyle iletişimi biraz daha sıcak. İnsanlar ilk etapta şaşırıyorlar ancak yola çıktıktan sonra gayet rahatlıyorlar” şeklinde konuştu.

Yolculuk yapmak için araçta bekleyen yolcu “Gayet rahat bir şekilde yolculuk yapacağım. Çok mutlu oldum. Çok alışkın değiliz aslında bu duruma. İlk defa kadın şoförün olduğu bir otobüse bindim görünce çok mutlu oldum” dedi.

Bir diğer yolcu ise “İlk kez deneyimlediğim bir olay oldu. Bence kadınların inanıp da yapamayacağı bir şey yok. Toplumumuzda da buna fazlasıyla destek verileceğini biliyorum ve inanıyorum. Gelecekte de daha fazla örneklerine rastlayacağımıza inanıyorum. Tebrik ederim güzel bir yolculuk bizi bekliyor” şeklinde konuştu.