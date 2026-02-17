Kayseri'nin ilk kadın şehidi Ayşegül Pürnek, kabri başında dualarla anıldı

17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak’ta meydana gelen terör saldırısında 11 astsubay, 12’si devlet memuru, 2’si işçi, 1’i Mehmetçik ve 3’ü sivil vatandaş olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti. Şehit olan memurlardan birisi olan Kayserili Ayşegül Pürnek'in ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene, Pürnek’in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Pürnek, kabri başında dualarla anılırken yakınları tarafından mezarına karanfil bırakıldı.

Devlet Memurları Sendikası Kayseri Bölge Şube Başkanı Kenan Kayhan yaptığı açıklamada; “17 Şubat 2016 tarihinde Merasim Sokak’ta askeri sivil araçlara yönelik alçakça yapılmış terör saldırısında şehit olan Kayseri’mizin aynı zamanda ilk kadın şehidi olan Ayşegül Pürnek’i anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 10 yıl önce bugün 11 astsubay, 12’si devlet memuru, 2’si işçi, 1’i Mehmetçik ve 3’ü sivil vatandaş olmak üzere 29 vatan evladı şehadet mertebesine ulaşmıştı. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kendilerini özlem ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

" ifadelerini kullandı.