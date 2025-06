Kayseri'nin ilk kadın Yunus Polisi Tecer: 'Kayseri halkı bizi çok güzel karşıladı'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde (Yunuslar) Komiser Sefer Temel ve Polis Memuru Hatice Tecer Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı. Polis Memuru Hatice Tecer Kayseri’nin ilk kadın Yunus Polisi olmalarından kaynaklı gurur duyduklarını dile getirerek aldıkları eğitimler hakkında bilgiler verdi. Tecer: “Özellikle kadın vatandaşlar bizi yani son bir haftadır her gördüğü yerde sarılmak, bize hediyeler vermek, hani dualar etmek istiyorlar, çok memnun olmuşlar bizlerden. Biz Kayseri halkına kucak açtık, birlikteyiz, buradayız her zaman bir sıkıntı olduğunda, özellikle genç yaştaki kızlarımıza ben seslenmek istiyorum. Her zaman buradayız, bir başları sıkıştığında yol yordam göstermek için arkalarındayız. Eğitimler zorlu bir süreç, özellikle motosikletlerimiz biraz ağır. Biz de fiziksel olarak bunlarla başa gelmek için sürekli spor yaptık açıkçası. Motor sürmek aslında zevkli ama bir o kadar da dikkat gerektiren bir süreçti. Eğitimlerimiz 5 hafta sürüyor. Bu 5 haftalık süreçte ilk başta dediğimiz gibi fiziki, kondisyon, mekiktir, koşmadır, bunlarla ilgili eğitimlerimizi aldık. Daha sonrasında motoru önce yanımızda sürüyoruz, sonra binebiliyoruz. Motordan düşmek bizim için o esnada bir problem değil. Düştüğümüzde tekrar kalkıp tekrar bir istekle eğitimimize devam ediyoruz. Tekrar tekrar bu sayede biz bu raddeye geldik. Yani bu meslekte olmak, özellikle Yunuslar'da olmak isteyenler varsa ben diyorum ki kesinlikle pes etmesinler. Bu çok güzel bir meslek. Bu birimde olmak ayrı bir gurur verici bir hizmet bizim için. Polis olmayı küçüklükten beri istiyordum. Motora ilgim olduğu için ben Yunuslar'da çalışmak istedim. Evet zorluklarla karşılaşıyoruz ama bu zorluklar atlatamayacağımız zorluklar değil. Bu suçlular sadece erkekler değil. Bizim ülkemizde o kadar suçlu kadınlar da var ve bu arada biz devreye giriyoruz. Bir kadına bizim müdahalemiz ve erkeğin müdahalesi bir olmuyor. Ondan dolayı bence kesinlikle bayan polislere, kadın polislere çok ihtiyacımız var. Burada mesleğimizi çok güzel ifa ettiğimizi düşünüyorum Kayseri'de özellikle. Kayseri halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel karşıladılar. “Sen bayansın, yapamazsın” değil, “siz yaparsınız, sizinle gurur duyuyoruz” diye geri dönüşler aldık, mutluyuz” ifadelerini kullandı.