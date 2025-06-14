Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği’nde Kayseri’nin ilk kadın yunus polisleri göreve başladı.Kayseri’nin ilk kadın yunus polisi olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Polis Memuru Nagihan Akbulut, “Kayseri'nin ilk yunus polisleri olarak görevimize başladık bundan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Vatandaşımız için hizmet vermekteyiz. 5 haftalık bir eğitim sürecinden geçtik başarılı bir şekilde tamamladık bundan sonra da kendimizi geliştirerek ilerlemek niyetindeyiz” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’de görev yapmaktan gurur duyduklarını belirten Polis Memuru Hatice Tecer, “Kayseri'nin ilk kadın yunus polis memurlarındanım görevimi çok seviyorum 5 haftalık bir kurs sürecinden geçtik, zorlu eğitimleri atlattık Kayseri’mize hizmet vermekten gurur duyacağız” diye konuştu.

Polis Memuru Nadire Olgun da kadınların istedikleri zaman bütün zorlukları aşabileceğini ifade ederek, “5 haftalık zorlu bir süreci atlattık. Kadının istediğinde her şeyi yapabileceğine cesareti ile bütün zorlukları başarabileceğinin kanıtı olduk. Kadın olarak bu mesleği yapmaktan gurur duyuyoruz emniyet teşkilatında yer almaktan da ayrı bir gurur duyuyoruz. Kadın yunus polis olmak Kayseri'de İlk olmak bizim için ayrı bir gurur verici” şeklinde konuştu.