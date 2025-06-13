Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarı başlıyor

Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarı 3-6 Temmuz tarihleri arasında Tokgöz Beton tarafından düzenlenecek. Tokgöz Grup Kurumsal İletişim Direktörü Şeyma Altan, fuar hakkında bilgilendirme yaparak 'Ev sahibi olmak isteyenler onlarca projeyi tek çatı altında inceleyip, aracısız ve komisyonsuz fuara özel fiyatlardan yararlanarak ev sahibi olabilecekler' dedi.

Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarı başlıyor

Tokgöz Beton tarafından Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı düzenlenecek. 3-6 Temmuz tarihleri arasında Flamingo Deluxe’de düzenlenecek fuar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tokgöz Grup Kurumsal İletişim Direktörü Şeyma Altan, herkesi fuara davet ederek; “Tokgöz Beton olarak 3-6 Temmuz tarihleri arasından Flamingo Deluxe’de Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarını düzenliyoruz. Kayseri’deki müteahhitlerimiz ve yapı firmalarımızı, birikimini yapıp evini almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen halkımızla ortak noktada buluşturacağımız bir zemin. Ev sahibi olmak isteyenler onlarca projeyi tek çatı altında inceleyip, aracısız ve komisyonsuz fuara özel fiyatlardan yararlanarak ev sahibi olabilecekler. 3-6 Temmuz tarihlerinde Flamingo Deluxe’e bekliyoruz bütün halkımız davetlidir” diye konuştu.

Haber Merkezi

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