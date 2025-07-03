Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarı, düğün salonunda açıldı

Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı olma özelliğini taşıyan ve Tokgöz Grup tarafından düzenlenen fuar, gerçekleştirilen açılış töreni ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tokgöz Grup yöneticisi Mustafa Tokgöz, fuara katılım sağlayan inşaat firması temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayseri Valisi olarak Kayseri’de yapılan ilk konut ve yapı fuarının açılışında olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca öyle tahmin ediyorum ki buradan uygun koşullarla konut bulacak arkadaşlar. Bana fuara katılanların da verdiği müjde; ‘Sayın Valim göreceksiniz burada müşterilerimiz uygun şartlarda ve koşullarda, taksitlerde ev sahibi olacaklar’ müjdesini verdi. Fuarımızın Kayseri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Mustafa Bey her zaman yeniliklere ve ilklere imza atan bir isim. Gerçekten inovatif bir yaklaşımı var. Biz kendisini tebrik ediyoruz. Şu da gösteriyor ki; bu kadar ilgi olacağını bilseydi, daha büyük bir alanda fuar olarak organize ederdi. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Müteahhit denilince Kayseri’de genelde, konut yapan arkadaşlarımız. İnsanlarımızın yaşadıkları yuvalarını, günlerinin büyükçe bir çoğunluğunu geçirdikleri evleri yapan insanlar. Daha kaliteli daha güzel. Daha konforlu, yaşam alanları üretebilmesi dileğiyle hepsine de başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol, fuar alanında yer alan stantları tek tek gezerek bilgi aldı. Fuar, 3-6 Temmuz tarihleri arasında saat 10.30 ile 22.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.