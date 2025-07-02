Kayseri'nin ilk konut ve yapı fuarı, düğün salonunda kapılarını açıyor

Kayseri’nin ilk konut ve yapı fuarı 3-6 Temmuz tarihleri arasında Tokgöz Beton tarafından düzenlenecek. 30 inşaat firmasının katıldığı ve ev sahibi olmak isteyenler için de kredi imkanlarının sağlanacağı konut ve yapı fuarı, yarın 10:30 ile 22:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Tokgöz Grup Kurumsal İletişim Direktörü Şeyma Altan, fuar hakkında bilgilendirme yaparak; “Yarın 3 Temmuz itibariyle konut ve yapı fuarıyla kapılarımız halkımıza açıyoruz. Girişler tamamen ücretsiz. İçerde 30 firmamızla tamamen hazır bir şekilde yerimizi aldık. 3 tane bankamız var. Kredi imkanları, fuara özel imkanlar ile kredilerini sunuyor olacaklar. Firmalar kampanyalı fiyatları ile evlerini satışa çıkarmış olacaklar fuar esnasında. Herkesi bekliyoruz, çok keyifli, çok güzel bir fuar geçireceğiz. Güzel sürprizlerimiz de var. Bütün halkımızı da Flamingo Deluxe’e bekliyoruz” diye konuştu.