Kayseri'nin İlk Medresesi'nden tarih yeniden canlanacak

Kazı alanında yapılan incelemelerde, Hoca Hasan Medresesi’nin restorasyon sürecine yönelik hazırlıkların sürdüğü belirtiliyor. Kazı çalışmaları sırasında, tarihi yapı izlerinin tespit edilmesi ve bu izlerin geçmişe dair önemli bilgiler sunması bekleniyor. Elde edilen bulgular, gelecekte yapılacak restorasyon çalışmalarının temelini oluşturacak.

Başkan Çolakbayrakdar, Hoca Hasan Medresesi’nin Kayseri’nin kültürel hafızasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Kazı çalışmaları sırasında, tarihi kalıntıların titizlikle incelendiğini ve gözden kaçan herhangi bir detayın olmaması için özen gösterildiğini ifade etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, medresenin yeniden ayağa kaldırılması ve Kayseri’nin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kocasinan Belediyesi, Hoca Hasan Medresesi’ni tarihi dokusuna sadık kalarak restore etmeyi ve bölgeyi turizme kazandırmayı amaçlıyor. Bu projeyle birlikte Kayseri, Anadolu’nun ilim ve kültür merkezi kimliğini bir adım daha ileri taşıyacak. Medresenin tamamlanmasının ardından, Kayseri’nin kadim geçmişini geleceğe taşıyan önemli bir kültür durağı haline gelmesi bekleniyor.