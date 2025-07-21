Kayseri'nin İlk Medresesi'nin Yeniden İhyası İçin Start Verildi

Toplantıda, Hoca Hasan Medresesi'nin kültürel bir hazine haline geleceği vurgulandı. Medresenin, Kayseri’nin ilk, Anadolu’nun ise ikinci medresesi olarak önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Restorasyon sürecinin, şehrin kültürel mirasına katkıda bulunacağı ifade edildi.

Katılımcılar arasında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve akademisyenler yer aldı. Toplantıda, tarihi yapıların restorasyonunun sadece fiziksel bir yeniden inşa değil, aynı zamanda şehrin kültürel hafızasının yaşatılması açısından da önemli olduğu vurgulandı.

Hoca Hasan Medresesi'nin tapusunun geri alınmasının ardından başlayan restorasyon süreci, şehrin kültürel kimliğini güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Medresenin, "Şehir Akademisi" olarak hizmet vermesi planlanıyor. Toplantıda, ayrıca medresenin yanında yer alan Birlik Hamamı'nın da restore edilerek yeniden canlandırılacağı belirtildi.

Bu çalışmaların, Kayseri'nin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.