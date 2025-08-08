Kayseri'nin İlk Medresesi Yeniden Hayata Dönüyor

Kayseri’nin ilk medresesi olma özelliğini taşıyan bu yapı, uzun yıllar süren özel mülkiyet statüsünden çıkarılarak yeniden halkın hizmetine sunulacak.

Tarihi İzlerin Ortaya Çıkması Bekleniyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü denetiminde yürütülen kazı çalışmaları, Hoca Hasan Medresesi'nin tarihi yapısının aslına uygun bir şekilde restore edilmesini hedefliyor. Kazıların ilerleyen aşamalarında, medresenin geçmişine ışık tutacak önemli kalıntıların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Kültürel Mirasın Yeniden Kazandırılması

Hoca Hasan Medresesi, Kayseri’nin kültürel mirası açısından büyük bir öneme sahip. Anadolu Selçukluları dönemine ait olan bu medrese, bölgedeki ilk Türk medresesi olarak biliniyor. Yapının restore edilmesiyle birlikte, Kayseri’nin zengin tarihini yansıtan bir kültür hazinesi haline gelmesi planlanıyor.

Turizm Potansiyeline Katkı Sağlayacak

Kayseri’nin turizm potansiyelini artırma hedefi doğrultusunda, Hoca Hasan Medresesi'nin restore edilmesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkaracak. Medresenin yeniden işlev kazanmasıyla birlikte, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir mekan haline gelmesi bekleniyor.

Hoca Hasan Medresesi Hakkında Kısa Bilgi

- Kuruluş Yılı: 1193

- Özellikleri: Dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülü avlu

- Tarihi Önemi: Anadolu Selçukluları’nın Kayseri’deki ilk medresesi

- Restorasyon Planı: Şehir Akademisi olarak hizmet vermesi hedefleniyor

Hoca Hasan Medresesi, geçmişten günümüze uzanan tarihi dokusuyla Kayseri’nin kültürel kimliğini yeniden canlandıracak bir proje olarak öne çıkıyor. Kazı çalışmalarının ardından yapılacak restorasyon ile bu tarihi yapı, şehrin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlayacak.