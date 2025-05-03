  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı

Kayseri'nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı

Kayseri'de basın tarihine önemli katkılar sunan gazeteci Yunus Bekir, kabri başında düzenlenen programla anıldı. Şehrin kültürel ve eğitim alanındaki gelişimine büyük destek veren Bekir, 1910 yılında Kayseri'nin ilk Türkçe gazetesini yayımlamış, Memleket Hastanesi ve 70'ten fazla okulun yapımında katkı sağlamıştı.

Kayseri'nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı

Anma programında konuşan Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Mustafa Ünal, Bekir’in Osmanlı’nın son döneminde fikir hayatına önemli etkilerde bulunduğunu belirterek, “Çıkardığı Erciyes gazetesi dönemin toplumsal meselelerine ışık tutmuş, fikir dünyasında etkili yayınlar yapmıştır. Onun hatırasını yaşatmak adına her yıl mezarı başında bir araya geliyoruz” dedi.  

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan ise Bekir’in şehir tarihinde daha fazla anılması gerektiğini vurgulayarak, “Gazeteciliği ve topluma olan katkılarıyla anılması gereken bir isim. Bu yönde daha fazla çalışma yapılmalı” ifadelerini kullandı.  

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Şahin'den Ak Parti binası önünde 'İklim yasa tasarısına' ağır eleştiri
Başkan Şahin'den Ak Parti binası önünde 'İklim yasa tasarısına' ağır eleştiri
Zabıta ekipleri Nisan ayında 202 işlem uyguladı
Zabıta ekipleri Nisan ayında 202 işlem uyguladı
Kayseri'nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı
Kayseri’nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı
Milletvekili Genç 'Gerçek enflasyon TÜİK'te değil pazarda, mutfakta, yurtta, çarşıda'
Milletvekili Genç; “Gerçek enflasyon TÜİK’te değil; pazarda, mutfakta, yurtta, çarşıda”
Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
'Değersizlik algısı yeme bozukluklarını çok etkiliyor'
“Değersizlik algısı yeme bozukluklarını çok etkiliyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!