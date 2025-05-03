Kayseri’nin İlk Türkçe Gazetesini Yayımlayan Yunus Bekir Anıldı

Anma programında konuşan Türk Ocakları Kayseri Şube Başkanı Mustafa Ünal, Bekir’in Osmanlı’nın son döneminde fikir hayatına önemli etkilerde bulunduğunu belirterek, “Çıkardığı Erciyes gazetesi dönemin toplumsal meselelerine ışık tutmuş, fikir dünyasında etkili yayınlar yapmıştır. Onun hatırasını yaşatmak adına her yıl mezarı başında bir araya geliyoruz” dedi.

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan ise Bekir’in şehir tarihinde daha fazla anılması gerektiğini vurgulayarak, “Gazeteciliği ve topluma olan katkılarıyla anılması gereken bir isim. Bu yönde daha fazla çalışma yapılmalı” ifadelerini kullandı.