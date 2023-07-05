Kayseri’nin ilk ve son belediye başkanı

Kayseri’de ilk belediye başkanlığını Mollaoğlu Mustafa Ağa yaptı. En uzun süre görevde kalan ise 17 yıl ile Mehmet Özhaseki oldu. Kayseri’nin belediye başkanlarını haberimizde derledik.

Kayseri Belediyesi 1871 yılında Osmanlı İmparatorluğu devrinde kuruldu. İlk Belediye Başkanlığı görevini ise Mollaoğlu Mustafa Ağa yaptı. Kayseri’nin şu anda 16 ilçesi bulunuyor ve 17. Belediye olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi görev yürütüyor. Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Memduh Büyükkılıç ise 2019 yerel seçimlerinde göreve geldi. Kayseri’de en uzun süre belediye başkanı olarak görev yürüten isim ise 17 yıl ile Mehmet Özhaseki’dir. Her 5 yılda bir yerel seçimler ile yeniden seçime gidiliyor.

EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZHASEKİ

Özhaseki, 1994 Türkiye yerel seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Kayserispor’da Onursal Başkan olarak da görev yürüten Özhaseki şu an Okan Üniversitesi danışma kurulu üyesidir.

23 Haziran 1998 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na belediye meclisi üyeleri tarafından son 11 ayı doldurması için seçilen Özhaseki, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Tam 17 yıl belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra AK Parti milletvekili adayı olabilmek için 10 Şubat 2015 tarihinde mevcut görevinden istifa etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine başlayan Özhaseki, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi.

Ancak seçimden sonra 45 gün içerisinde hükûmet kurulamadığı için Cumhurbaşkanının anayasal yetkisini kullanmasıyla tekrar seçimlere gidildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yeniden AK Parti Kayseri Milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükümeti’nde ise Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yaptı. Mehmet Özhaseki, 2023 genel seçimlerinden sonra yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

Geçmişten bugüne görev yapan Kayseri Belediye Başkanları;

Mollaoğlu Mustafa Ağa 1871-1881

Mollaoğlu Mustafa Ağa 1881-1901

Tavlusun`lu Dr. Mustafa Bey 1901-1905

Filintenin Şıh İbrahim Efendi 1906-1908

Feyzizade Feyzullah Efendi 1908-1909

İmamzade Mehmet Bey 1909-1914

Rıfat Çalıka 1914-1920

Ahmet Hamdi Nakipoğlu 1920-1924

Rıfat Çalıka 1924-1925

İbrahim Safa Bey 1925-1928

Hacılarlı Muhittin Gürbaz 1928-1930

Necmettin Feyzioğlu 1930-1932

Neşat Katırcıoğlu 1932-1933

Seyfi Ekrem (Çetinel) (vekil) 1933 –

Hayrullah Ürkün 1936-1939 (2 dönem)

Necmettin Feyzioğlu 1939-1942

Emin Molu 1942-1944

Tacettin Tacettinoğlu (vekil) 1943

Hüsamettin Karakimseli (vekil) 1944

Mehmet Edip Tarım (vekil) 1945

Necmi Kalaçlar 1946-1947

İbrahim Ergüven 1947-1950

Osman Kavuncu 1950-1957

Şahap Sicimoğlu 1957-1959

Mehmet Özateş 1959-1960

Sedat Tolga (vekil) 1960

İbrahim Gökyener 1962-1963

Mehmet Çalık 1963-1973

Niyazi Bahçecioğlu 1989-1994

Şükrü Karatepe 1994-1998

Mehmet Özhaseki 27 Mart 1998- 30 Mart 2014 (4 dönem)

Mustafa Çelik 30 Mart 2014- 31 Mart 2019

Memduh Büyükkılıç 31 Mart 2019- Görevde.