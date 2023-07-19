Kayseri'nin ilki Talas'ın rutini: konteyner yıkama

Talas Belediyesi'nin pandemi dönemi ile birlikte hizmete sunduğu ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan konteyner yıkama ve parfümleme uygulaması aralıksız olarak devam ediyor.

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  • 19.07.2023 11:07
  • Güncelleme: 19.07.2023 11:12
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Kayseri'nin ilki Talas'ın rutini: konteyner yıkama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin pandemi dönemi ile birlikte hizmete sunduğu ve Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan konteyner yıkama ve parfümleme uygulaması aralıksız olarak devam ediyor.

Talas genelinde yürütülen uygulama ile özelikle yaz mevsiminde oluşabilecek kötü kokuların ve sinek oluşumunun önüne geçilmiş oluyor.

Kapalı sisteme sahip konteyner yıkama aracı sayesinde çöp konteynerlerinin hijyeni sağlanırken 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama ile de çöp konteynerlerinden yayılan kötü kokular ortadan kaldırılıyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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