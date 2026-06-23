Kayseri'nin Kağıda Basılmayan Dergisi'nin 66. Sayısı Dijitalde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımladığı Şehir Bülteni’nin 66’ncı sayısı, vatandaşların erişimine açıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiği yatırım, hizmet ve projeleri kapsamlı şekilde ele alan bülten, dijital platform üzerinden okuyucularla buluştu.

Şeffaf, katılımcı ve erişilebilir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Bülteni aracılığıyla şehir genelinde yürütülen faaliyetleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yenilenen yüzü ve zengin içeriğiyle yayımlanan 66’ncı sayı, Kayseri’nin gelişim ve kalkınma yolculuğuna ışık tutuyor.

Bültende, ulaşım yatırımlarından altyapı projelerine, eğitim hizmetlerinden sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar birçok başlık yer alıyor. Spordan turizme, sağlıktan kültür-sanata, çevre yatırımlarından tarihi mirasın korunmasına kadar geniş kapsamlı çalışmalar, detaylı içeriklerle okuyuculara sunuluyor.

“Şehircilik; Günü Kurtarmak Değil, Geleceği Planlamaktır”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Bülteni’nin 66’ncı sayısında yer alan başyazısında belediyecilik anlayışlarının temelinde geleceği inşa etme vizyonunun bulunduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, “Bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi yönetirken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yarının hedeflerini de düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü şehircilik; günü kurtarmak değil, geleceği planlamaktır. Bu sayımızda şehrimizin dört bir yanında devam eden yatırımları, kültür ve sanat faaliyetlerini, sosyal belediyecilik çalışmalarını, gençlik projelerini, çevre yatırımlarını, spor organizasyonlarını ve Kayseri’ye değer katan hizmetleri ayrıntılarıyla bulacaksınız” ifadelerini kullandı.

Bültenin, sadece gerçekleştirilen hizmetlerin bir özeti olmadığını belirten Büyükkılıç, her sayfasında emeğin, vizyonun ve ortak aklın izlerini taşıyan yayının aynı zamanda Kayseri’nin büyüyen hikâyesinin de bir kaydı olduğunu ifade etti.

Kayseri’de yalnızca belediyecilik hizmeti sunmadıklarını, aynı zamanda örnek bir şehir modeli inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, tarihi koruyan, kültürü yaşatan, insanı merkeze alan, bilimi destekleyen, çevreyi gözeten ve üretimi teşvik eden bir şehir vizyonunu hep birlikte hayata geçirdiklerini kaydetti. 16 ilçede sürdürülen yatırımlar ve hizmetlerle Kayseri’nin geleceğine yön vermeye devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla birlikte daha güçlü yarınlara yürüdüklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hazırlanan Şehir Bülteni’nin 66’ncı sayısına vatandaşlar www.kayseri.bel.tr adresi üzerinden cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar üzerinden kolaylıkla erişebiliyor. Böylece belediyenin yatırım ve hizmetleri her an takip edilebiliyor, şehirdeki gelişmeler anlık olarak vatandaşlarla buluşuyor.