Kayseri’nin kahraman evlatları (17 Aralık Şehitleri)

Kayseri’de 17 Aralık 2016 yılında Erciyes Üniversitesi otobüs duraklarında 1. Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan Zincidere otobüsüne karşı yapılan bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucunda 15 asker şehit oldu. Olayın gerçekleştiği durak, vatandaşlar tarafından hemen hemen her gün ziyaret edilmiş ve nöbet tutulmuştur. Bayrakla donatılan durak için şehitlerimizin isimlerinin yer aldığı Şehit Komandolar Durağı Anıtı olayın gerçekleştiği tarihin yıldönümünde şehitler anılarak açılışı gerçekleştirilmiştir.

ŞEHİT ABDULSAMET ÖZEN

Şehit Abdulsamet Özen, Kocaeli ilinde dünyaya gelmiştir. Kayseri ilinde gerçekleşen bombalı terör saldırısında şehit olmuştur. Kayseri 2. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında düzenlenen törenle memleketi Kocaeli’ne gönderilen naaşı Kandıra ilçesinin Sülle köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştır.

ŞEHİT AHMET TAŞ

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine kayıtlı olan şehidimiz, Kayseri ilinde meydana gelen özel halk otobüsüne yapılan bombalı saldırıda şehit olmuştur. 18 Aralık 2016 tarihinde Kırşehir Çiçekdağı Merkez Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Çiçekdağı Bağlarbaşı Mezarlığı’na defnedilmiştir.

ŞEHİT ARİF TUĞ

1996 yılında Erzurum ilinde dünyaya gelmiştir. 17 Aralık 2016 Cumartesi günü sabah saatlerinde Kayseri’de meydana gelen bombalı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Terhisine 53 gün kaldığı öğrenilmiştir. Müftü vekili Celal Büyük’ün kıldırdığı cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilmiştir.

ŞEHİT FEHMİ BARÇIN

Kayseri ilinde gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın, Bursa nüfusuna kayıtlıdır. Şehidimizin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenilmiştir. Bursa ilinin Bayrampaşa semtinde bulunan Kocatepe Ulu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreni ile defnedilmiştir.

ŞEHİT GÖKSAL MUSTAFA AĞAÇYETİŞTİREN

Kayseri ilinde meydana gelen terör saldırısında terhisine 28 gün kalmışken şehit olmuştur. İstanbul ilinde 15 Temmuz Şehitler Camii’nde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştır. İstanbul ilinin Esenyalı Aydıntepe Mezarlığı’na defnedilmiştir.



ŞEHİT HASAN İLHAN

1997 yılında Denizli ilinde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Hanife, babasının adı Süleyman’dır. İki yıllık üniversite mezunudur. Kayseri ilinde meydana gelen özel halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda şehit olan Hasan İlhan’ın 6 aylık asker olduğu öğrenilmiştir. Düzenlenen askeri tören ile birlikte Denizli Delikliçınar Camii’nde kılınan namazın ardından asri mezarlığına defnedilmiştir.

ŞEHİT KAMİL TUNÇ

Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan otobüse, terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olmuştur. 1997 yılında Afyonkarahisar ilinde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Hamiyet, babasının adı İsmail’dir. Kayseri’de düzenlenen askeri törenden sonra memleketi Afyonkarahisar’a getirilen şehidimiz, Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Hocalar Mezarlığı’na defnedilmiştir.

ŞEHİT KENAN DÖNGEL

1997 yılında Sinop ilinde dünyaya gelmiştir. Kayseri ilinde, teröristler tarafından otobüse düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olmuştur. Kayseri Komando Tugay Komutanlığında görevli Er Kenan Döngel’in cenazesi Kayseri’de düzenlenen askeri tören sonrası önce baba evi olan Zonguldak iline getirilmiş, naaşı defnedilmek üzere memleketi Sinop ilinin Erfelek ilçesi Akçasöğüt köyüne defnedilmiştir.

ŞEHİT MUHAMMED ALİ OCAK

Yozgat ilinin Yerköy nüfusuna kayıtlı olan şehidimizin ailesi Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde ikamet etmektedir. Cenaze namazı 18 Aralık 2016 tarihinde Çiçekdağı Merkez Fatih Camii’nde kılındıktan sonra Yozgat Yerköy Şehitliği’ne defnedilmiştir.

ŞEHİT MUSTAFA CİHAN

1996 yılında Osmaniye ilinde dünyaya gelmiştir. Terhisine 1 ay kala şehit düşen Mustafa Cihan için Karayiğitli köyü ilk ve ortaokulunun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Karayiğitli köyü mezarlığında toprağa verilmiştir.

ŞEHİT RAŞİT YÜCEL

Kayseri ilinde askeri görevini yaparken, çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit olmuştur. Kayseri de düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Kocaeli’ne getirilerek Körfez İğsaş Camii’nde ikindi namazının ardından Kocaeli ili Körfez Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir.

ŞEHİT SERDAR AMAK

Muş iline kayıtlı olan şehidimiz İzmir ilinin Menemen ilçesinde ikamet etmektedir. Kayseri ilinde çarşı iznine çıkan askerlere yönelik canlı bomba saldırısında şehit olan Piyade Er Serdar Amak için İzmir ilinde düzenlenen törenle silah arkadaşlarının omuzlarında toprağa verilmiştir.

ŞEHİT UĞUR KORKMAZ

1997 yılında Rize ilinde dünyaya gelmiştir. Kayseri ilinde çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne karşı yapılan bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştur. Memleketi Rize’de Sahil Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, Rize iline bağlı Çamlıbel Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defnedilmiştir

ŞEHİT YUNUS EMRE DURAN

1995 yılında dünyaya gelmiştir. Memleketi Kırşehir olan şehidimiz bekâr idi. Terhisine 24 gün kalan şehidimiz, Kayseri ilinde meydana gelen bombalı saldırı sonrasında şehit olmuştur. 18 Aralık 2016 tarihinde Ankara Karşıkaya Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

ŞEHİT MESUT YAŞAR

17 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü PKK’nın içerisinde sivil kıyafetli askerlerin yer aldığı özel halk otobüsüne yönelik yapmış olduğu hain bombalı saldırının ardından ağır yaralanan 25 yaşındaki Ulaştırma Çavuş Mesut Yaşar tedavi gördüğü hastanede 49 gün sonra şehit oldu. Yaşar’ın naaşı uçakla memleketi Gaziantep’e uğurlandı.